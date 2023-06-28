Новосибирская область оказалась лишь на 50 месте по доступности жилья в России

В Новосибирской области среднестатистической семье потребуется не меньше 6,8 лет, чтобы накопить на квартиру. Еще год назад этот срок составлял 5,4 года, такой вывод следует из составленного РИА Новости рейтинга доступности жилья.

В топе недвижимости Новосибирская область оказалась лишь на 50 месте в стране, отстав также от большинства регионов СФО. В Сибири жилье менее доступно только в Алтайском крае и республиках Алтай и Тува. Соседи из Томской области могут накопить на квартиру за 5,4 года, кемеровчане — за 5 лет, красноярцы — за 3,9 года.

Правда, и жилье у нас дороже, чем у соседей, — на миллион рублей, если считать среднюю стоимость квартиры площадью 60 квадратов на начало этогогода. В нашем регионе такая квартира будет стоить 5,6 млн, тогда как в соседних, занимающих в рейтинге более высокие места, на аналогичную жилплощадь хватит 4,6 – 4,7 млн рублей.

Эксперты уточняют, что в качестве индикатора выступает минимальное количество лет, за которые семья с одним ребенком, где родители получают среднестатистическую зарплату, сможет без долгов и кредитов накопить на типовую квартиру площадью 60 квадратных метров в ценах начала 2023 года в своем регионе.