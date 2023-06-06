На достройку проблемных объектов Новосибирской области направят 102 миллиона рублей

«Сегодня МИПы – реально действующий механизм решения проблем обманутых дольщиков в нашем регионе. Застройщики охотно выступают инициаторам инвестпроектов, одновременно помогая региону в достройке проблемных объектов, а также решая свои вопросы с получением участков для строительства жилых домов. Благодаря подписанному сегодня распоряжению удастся завершить строительство долгостроя на ул. Есенина, 12/1, история которого длится с 2012 года. Данный объект полностью достраивается за счет региональных мер поддержки, на его достройку уже направлено более 300 млн рублей в рамках масштабных инвестпроектов. Кроме того, планируется предоставление субсидий на техподключение дома к коммуникациям, благоустройство территории и лифтовое хозяйство. Благодаря такой всеобъемлющей поддержке в ближайшее время дом будет введен в эксплуатацию», – подчеркнул Алексей Колмаков.

Инициатор нового проекта – ООО «Строй-Арт». По условиям инвестпроекта, компания обязуется направить не менее 102,1 млн рублей на завершение строительства долгостроев региона, в том числе, дома по ул. Есенина, 12/1. Кроме того, по реализации проекта в собственность обманутых дольщиков будет передано порядка 265 кв.м. жилых помещений (но не менее 2,5 % от возведенных площадей). Срок реализации проекта – 10 лет. В свою очередь застройщику предоставлен участок без проведения торгов для строительства многоквартирных домов по ул. Кирова в Октябрьском районе Новосибирска.

История долгостроя по ул. Есенина, 12/1, началась в 2012 году, когда было выдано разрешение на строительство. Своих квартир от застройщика – ООО «Совелл» – дожидаются 231 дольщик.