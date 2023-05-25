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На улице Кропоткина в Новосибирске ввели в эксплуатацию проблемный долгострой

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История дома по улице Кропоткина, 130/6 в Калининском районе началась еще в 2011 году.

nso.ru

В центре Новосибирска завершено строительство долгостроя по ул. Кропоткина, 130/6. Долгожданное новоселье отметят более 90 семей. Министр строительства Новосибирской области Алексей Колмаков отметил, что в 2023 году это уже второй проблемный объект, который получил разрешение на ввод в эксплуатацию. В марте первым был введен один из крупнейших долгостроев региона – дом № 12 в микрорайоне Закаменский. Новоселами стали более 350 дольщиков. Теперь закончилась история долгостроя в г. Новосибирске по ул. Кропоткина, 130/6. Для ввода объекта в эксплуатацию министерством строительства были приняты нестандартные алгоритмы выхода из кризисной ситуации.

«В регионе для достройки проблемных объектов используется целый ряд механизмов. Так, дом в Закаменском достроен во взаимодействии Правительства Новосибирской области с ППК «Фонд развития территорий», долгострой на Кропоткина – благодаря постоянной работе министерства строительства региона с представителями мэрии Новосибирска и ресурсоснабжающих организаций. Совместными усилиями нам удалось решить целый ряд вопросов для продолжения строительства дома после того, как оно было приостановлено прежним застройщиком. В частности, решены все градостроительные вопросы, проблемы подключения объекта к инженерным коммуникациям, устранены все замечания контролирующих органов. Теперь проблема решена и 94 семьи получат ключи от своих долгожданных квартир», – отметил Алексей Колмаков.

История долгостроя по ул. Кропоткина, 130/6 в Калининском районе Новосибирска стартовала в 2011 году, когда был заключен первый договор участия в долевом строительстве. Непосредственно строительные работы на объекте начались в 2015 году. Первоначальный срок передачи объектов был 2017 год, однако застройщики девять раз сдвигали сроки сдачи дома. Теперь объект получил разрешительные документы для ввода в эксплуатацию.

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