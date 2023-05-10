Более шести тысяч новосибирцев переехали в новое жилье из аварийного

За счет нацпроекта «Жилье и городская среда», а также областной подпрограммы с 2019 по 2023 год в Новосибирской области переселено из аварийного жилищного фонда 6380 человек. До конца года получат новое жилье еще 684 человека.

Как сообщил министр жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области Денис Архипов, в ходе реализации мероприятий национального проекта по расселению аварийного жилья, а также мероприятий областной подпрограммы с 2019 года до конца 2023 года в Новосибирской области будет переселено из аварийного жилья 7 064 человек. На начало мая 2023 года уже расселены 6380 человек или 90%.

В 2023 году программа переселения реализуется в г. Новосибирске, г. Искитиме, г. Татарске, также три дома переселяются в Барышевском сельсовете Новосибирского района и один дом в Ташаринском сельсовете Мошковского района.

В 2023 г. будет завершено расселение аварийных домов, признанных таковыми до 1 января 2017 г. Затем начнется реализация новой программы, рассчитанной также на 5 лет. В рамках новой программы будут расселяться дома, признанные авариными до 1 января 2022 г.

Напомним, что порядок признания многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу либо реконструкции установлен постановлением правительства РФ . Основанием для признания дома аварийным является заключение специализированной организации об аварийном техническом состоянии несущих строительных конструкций. Приобретение органами местного самоуправления Новосибирской области жилых помещений для переселения граждан из аварийного жилья осуществляется на основании муниципальных контрактов на приобретение (строительство) жилых помещений в порядке, предусмотренном Федеральным законом № 44-ФЗ. В соответствии с требованиями региональной программы приобретение жилых помещений осуществляется в жилых домах, введенных в эксплуатацию в течение последних 15 лет.