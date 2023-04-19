Определены первые застройщики новосибирского микрорайона «Клюквенный»

Подведены итоги конкурса на право застройки самой крупной площадки для комплексного развития территории – микрорайона «Клюквенный» в Калининском районе Новосибирска.

Министр строительства региона Алексей Колмаков напомнил, что в Новосибирской области определен ряд площадок под комплексное развитие территорий, самая значимая из них площадью более 200 га расположена в Калининском районе Новосибирска – микрорайон «Клюквенный». В общей сложности, здесь планируется построить более 1 млн кв.м. жилья. Правительство региона сделало все возможное, чтобы обеспечить площадку необходимой инфраструктурой. Мастер-план проекта предусматривает возведение в «Клюквенном» многоквартирных домов различной этажности, школ, детских садов, социальных объектов, коммуникаций и дорог.



17 марта 2023 года стартовал первый этап реализации проекта. На открытый конкурс было выставлено пять участков общей площадью более 38 гектаров, которые находятся в собственности Новосибирской области. Сегодня оператором проекта – АО «АРЖС НСО» – подведены итоги конкурса на право подписания договоров субаренды земельных участков, которые заключаются с застройщиками на 10 лет.



Право застраивать территорию нового микрорайона получили новосибирский застройщик – ООО «СЗ ДСК КПД-Газстрой» – в отношении земельного участка с кадастровым номером 54:35:41122:860 площадью 4,17 га, а также компания из г. Омск АО «Завод сборного железобетона № 6» – в отношении земельного участка с кадастровым номером 54:35:41122:849 площадью 5,09 га. Общий размер платы за субаренду участков составил 835 миллионов рублей. Из них 41,7 миллионов руб. будут не позднее 30 сентября 2023 года направлены застройщиками на восстановление прав обманутых дольщиков на территории региона.



По словам генерального директора АО «АРЖС НСО» Ашота Рафаеляна, застройщики получают земельные участки, обеспеченные всей инженерной и социальной инфраструктурой – это уникальные условия, максимально благоприятные для участников проекта. «Мы удовлетворены итогами конкурса, однако видим, что самыми востребованными у застройщиков оказались относительно небольшие земельные участки площадью не более 5 гектаров, предусмотренные для застройки жильем. В связи с этим, и с учетом изменившейся экономической ситуации, в ближайшее время АО «АРЖС НСО» будет доработана концепция застройки микрорайона и проект планировки территории, после чего будут объявлены новые торги», – отметил он.