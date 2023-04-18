Андрей Травников — о необходимости активизировать жилищное строительство в Новосибирской области

Более 4,5 млрд рублей будет направлено в этом году на реализацию трёх социальных строительных программ – служебное жильё, жильё для детей-сирот и расселение из аварийного жилья. Новосибирская область продолжает наращивать темпы строительства и финансирования социальных строек.

Об итогах работы отрасли в I квартале 2023 года и задачах на ближайшую перспективу губернатору Андрею Травникову во время оперативного совещания доложил министр строительства области Алексей Колмаков.



В прошлом году на территории региона было введено в эксплуатацию 2,244 млн кв. м жилья, напомнил министр. В 2023 году плановый объем ввода жилья, доведенный до региона Минстроем РФ, составляет 2,45 млн кв. м. Резервы для выполнения этой задачи сформированы. За январь-март 2023 года уже введено в эксплуатацию 822 тыс. кв. жилья.



Особое внимание — строительству жилья с привлечением бюджетных средств – это жильё служебное, для детей-сирот и для переселения граждан из аварийного жилищного фонда.