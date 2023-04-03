Новосибирская область попала в топ-10 лидеров страны по объемам жилищного строительства

По результатам первых двух месяцев 2023 года Новосибирская область занимает седьмую строчку рейтинга по объемам жилищного строительства в России, в Сибирском Федеральном округе по-прежнему остается лидером по данному показателю. За первые три месяца введено в эксплуатацию более 700 тысяч кв.м. жилья.

О градостроительных решениях, которые реализуются на территории Новосибирской области, крупных площадках применения механизма комплексного развития территорий, вводе в эксплуатацию социальных объектов в ходе пресс-конференции рассказал министр строительства Новосибирской области Алексей Колмаков.



«В сфере жилищного строительства в регионе создан хороший задел, поэтому показатели ввода в эксплуатацию достаточно высокие. Вслед за жильем, мы активно вводим в эксплуатацию социально значимые для жителей региона объекты. С начала года уже получены разрешительные документы на ввод в эксплуатацию шести объектов социальной инфраструктуры: двух фельдшерско-акушерских пунктов в селах Старогорносталево и Первотроицке, поликлинического отделения в микрорайоне «Олимпийская Слава», двух амбулаторий – в поселках Ложок и Тулинский. Вчера состоялось знаковое событие для Новосибирска – ввод в эксплуатацию школы в микрорайоне «Европейский берег». Всего же нам предстоит построить в регионе в 2023 году более 50 объектов. Мы набрали хорошие темпы, и намерены справиться с поставленными задачами», – отметил Алексей Колмаков.



Одним из стратегических направлений сегодняшней работы Алексей Колмаков назвал реализацию проекта комплексного развития территорий микрорайона Клюквенный. Он предполагает освоение площадки несколькими застройщиками, при этом микрорайон будет объединен единой архитектурной концепцией, дизайн-кодом и общей комфортной городской средой. Сегодня на открытый конкурс выставлено пять участков площадью около 40 га, на которых будет вестись строительство новых кварталов. Уже начали поступать заявки от застройщиков – причем, не только из Новосибирской области.



«Это принципиально новый подход к освоению территорий. Правительство области в лице оператора – АО «АРЖС» – берет на себя обязательства обеспечить площадку всей необходимой инфраструктурой, а застройщики в свою очередь, получая на открытом конкурсе земельные участки, обязуются придерживаться общей концепции застройки», – подчеркнул министр строительства региона Алексей Колмаков.



Помимо микрорайона Клюквенный, в регионе также планируется комплексная застройка территории инновационной и научно-образовательной деятельности «СмартСити-Новосибирск», а также реализация КРТ еще на 23 площадках, определенных как на территории Новосибирска, так и в области.