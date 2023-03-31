Департамент энергетики и ЖКХ — о количестве частных и многоквартирных домов в Новосибирске

В департаменте энергетики, жилищного и коммунального хозяйства рассказали о том, сколько многоквартирных и частных домов в Новосибирске. Об этом сообщает издание Atas.info.

В нашем сибирском мегаполисе расположено 8 769 многоквартирных домов. Их высота варьируется от 2 до 27 этажей. Количество частных домов — 49 160. Данные актуальны на 30 января текущего года.

Эксперты отмечают, что больше всего высотных зданий находится в Октябрьском районе. Причем зачастую они соседствуют с частным сектором.