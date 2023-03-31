18+
  • Город
  • Недвижимость
  • News
Недвижимость

Департамент энергетики и ЖКХ — о количестве частных и многоквартирных домов в Новосибирске

Подписаться:

Вконтакте
Telegram

Поделиться:

Самым «пестрым» в городе оказался Октябрьский район, где высотки соседствуют с частным сектором.

pxhere.com

В департаменте энергетики, жилищного и коммунального хозяйства рассказали о том, сколько многоквартирных и частных домов в Новосибирске. Об этом сообщает издание Atas.info.

В нашем сибирском мегаполисе расположено 8 769 многоквартирных домов. Их высота варьируется от 2 до 27 этажей. Количество частных домов — 49 160. Данные актуальны на 30 января текущего года.

Эксперты отмечают, что больше всего высотных зданий находится в Октябрьском районе. Причем зачастую они соседствуют с частным сектором.

Комментарии (0)

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения редакции.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь с on-line редакцией: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

Выберите свой город:
Ваш город
Новосибирск?
Выберите проект: