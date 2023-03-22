В Новосибирской области восстановили права более 10 тысяч обманутых дольщиков

Больше 143 тысяч квартир общей площадью почти 9,7 миллионов квадратных метров построили в нашем регионе за пять лет. По объемам строительства Новосибирская область продолжает удерживать позиции в первой десятке российских регионов. С каждым годом количество вводимых квадратных метров растет: с 1,738 млн в 2018 году до 2,244 млн – в 2022-м.

К 2030 году ежегодно необходимо вводить в эксплуатацию уже не менее 2,6 млн кв. м нового жилья, сообщил министр строительства региона Алексей Колмаков.

Говоря о работе строительной отрасли, невозможно обойти проблему восстановления прав обманутых дольщиков. В нашей области для её эффективного решения используется спектр разных механизмов. Один из них — взаимодействие с ППК «Фонд развития территории». По этой программе завершается строительство восьми домов, выплачены компенсации 2074 гражданам по 24 домам. Работают и региональные меры. В частности, по словам министра, под 42 масштабных инвестпроекта выделены земельные участки общей площадью 123 гектара. Средства с данных МИПов направлены на восстановление прав 4489 семей. Всего за пять лет были восстановлены права более десяти тысяч обманутых дольщиков.

Работа по восстановлению прав граждан продолжается. Механизмы, которые существуют в области, позволяют делать это эффективно, уверен исполняющий директор ООО «Первый строительный Фонд» Владимир Галенко. «Работа по рассмотрению заявок инициаторов МИП позволила вовлечь существенные ресурсы инвесторов в портфель, закрывающий обязательства перед обманутыми дольщиками.



Вопросу уделяют огромное внимание правительство Новосибирской области, Губернатор, синхронизированная позиция регионального минстроя и мэрии Новосибирска позволяет в ручном режиме закрывать основные вопросы. И результат общих усилий мы видим — сокращается число обманутых дольщиков», — отметил Владимир Галенко.

Направить дополнительные средства на решение проблемы дольщиков позволит реализация нового проекта в рамках комплексного развития территорий (КРТ) – развитие микрорайона «Клюквенный», сообщил Алексей Колмаков. Земельные участки площадью более 180 га были переданы из федеральной собственности в госсобственность Новосибирской области три года назад. Однако комплексному освоению данной территории препятствовало отсутствие инженерных сетей.

«Постановление правительства РФ позволило использовать федеральные бюджетные средства для развития территории. На транспортное и инженерное обеспечение территории в рамках программы было направлено более 6,8 млрд рублей», — сообщил Алексей Колмаков.

Глава регионального минстроя уточнил: участки предоставляются на открытых торгах, часть средств, поступивших от реализации проекта, планируется направить на завершение строительства оставшихся проблемных объектов.