После взрыва на улице Линейной в Новосибирске значительно снизился спрос на квартиры в домах с газоснабжением

После трагедии на улице Линейной в Новосибирске резко упал спрос на квартиры в домах с газоснабжением. Риелторы считают, что это явление носит временный характер, передает издание BFM.ru.

По данным экспертов, 30-40% покупателей категорически отказываются рассматривать квартиры, в которых есть газ. После 9 февраля, когда на Линейной,39 произошел взрыв газа, число таких клиентов возросло. При этом жилье в домах с газом — при аналогичной площади — стоит примерно на 10% дешевле.

«То, что произошло на Линейной, это, страшная трагедия. И впечатление, которое она оказала, на людей, безусловно окажет влияние на покупку и продажу жилья. Но это продлится недолго. У людей, и у рынка короткая память», — уверен руководитель одного из крупных агентств недвижимости. По его прогнозам, спрос восстановится уже через год.