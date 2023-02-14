Андрей Травников дал старт «Сибирской строительной неделе – 2023»

Замминистра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации Сергей Музыченко высоко оценил развитие строительного комплекса региона.



«Новосибирская область – это лидер по строительству: 2,2 млн квадратных метров жилья сдано в прошлом году, 2,6 млн квадратных метров жилья –в планах, строится, развивается иная недвижимость, социальные объекты. Конечно, в этом заслуга регионального строительного комплекса», – отметил он.



Президент Российского союза строителей Владимир Яковлев также отметил значимость форума для строительной отрасли. «Только на таких мероприятиях можно профессионалам обсудить все вопросы, которые касаются строительной отрасли, и дополнительно внести свои предложения. Очень важно, что Новосибирская область вышла с перевыполнением своих заданий по вводу жилья – 2,2 миллиона квадратных метров для области – это хороший результат», – считает он.



В рамках мероприятия подписано соглашение о сотрудничестве между правительством Новосибирской области и Национальным объединением изыскателей и проектировщиков. Предметом соглашения является объединение и координация между правительством Новосибирской области и Национальным объединением изыскателей и проектировщиков, направленные на проведение совместной работы по совершенствованию законодательной, нормативной правовой и нормативной технической базы, а также развитие и совершенствование инженерных изысканий, архитектурно-строительного проектирования и градостроительной деятельности.

Официальное сообщение пресс-службы сайта правительства Новосибирской области nso.ru

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Фото: nso.ru