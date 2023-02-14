Андрей Травников дал старт «Сибирской строительной неделе – 2023»

На церемонии открытия международного форума губернатор отметил, что «Новосибирская область — лидер строительства за Уралом по объему ввода жилья, социальных и инфраструктурных объектов».
Губернатор Новосибирской области Андрей Травников принял участие в торжественной церемонии открытия XI международного форума-выставки «Сибирская строительная неделя – 2023».
«Поздравляю всех с этим масштабным событием – открытием «Сибирской строительной недели»! Новосибирская область – лидер строительства за Уралом по объему ввода жилья, социальных, инфраструктурных объектов. Мы готовы делиться своими наработками, находками и решениями на этой площадке, открыты для опыта других регионов, предложений, дискуссий. Сегодня время возможностей – в части реализации стратегии развития строительства до 2030 года в части новых инструментов, которые создаются правительством Российской Федерации, профильными министерствами – это инфраструктурное меню, донастройка мер по снижению административного давления на строительную отрасль, поддержка спроса на жилье. Мы ждем, что форум даст толчок для и так уже динамично развивающейся строительной отрасли», – подчеркнул глава региона.
Замминистра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации Сергей Музыченко высоко оценил развитие строительного комплекса региона.
«Новосибирская область – это лидер по строительству: 2,2 млн квадратных метров жилья сдано в прошлом году, 2,6 млн квадратных метров жилья –в планах, строится, развивается иная недвижимость, социальные объекты. Конечно, в этом заслуга регионального строительного комплекса», – отметил он.
Президент Российского союза строителей Владимир Яковлев также отметил значимость форума для строительной отрасли. «Только на таких мероприятиях можно профессионалам обсудить все вопросы, которые касаются строительной отрасли, и дополнительно внести свои предложения. Очень важно, что Новосибирская область вышла с перевыполнением своих заданий по вводу жилья – 2,2 миллиона квадратных метров для области – это хороший результат», – считает он.
В рамках мероприятия подписано соглашение о сотрудничестве между правительством Новосибирской области и Национальным объединением изыскателей и проектировщиков. Предметом соглашения является объединение и координация между правительством Новосибирской области и Национальным объединением изыскателей и проектировщиков, направленные на проведение совместной работы по совершенствованию законодательной, нормативной правовой и нормативной технической базы, а также развитие и совершенствование инженерных изысканий, архитектурно-строительного проектирования и градостроительной деятельности.
Официальное сообщение пресс-службы сайта правительства Новосибирской области nso.ru
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Фото: nso.ru
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