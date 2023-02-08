Объем введенного в Новосибирской области жилья вырос почти на 12% за год

За 2022 года Новосибирской области По итогам прошлого года в Новосибирской области вырос объем жилищного строительства – в эксплуатацию введено более 2,2 млн кв.м жилья, что на 11,9% больше, чем в 2021 году.

Об итогах работы строительного комплекса региона в 2022 году и планах на 2023 год, способах решения проблем долевых объектов, а также о ходе строительства крупнейших инфраструктурных объектов на территории региона в ходе пресс-конференции рассказал министр строительства Новосибирской области Алексей Колмаков.



Министр отметил, что строительная отрасль региона последние несколько лет стабильно наращивает показатели по вводу жилья. Несмотря на сложности, региональный стройкомплекс продолжает увеличивать объемы введенного жилья. Совместными усилиями исполнительных органов государственной власти, банковского и строительного сообщества удалось не допустить остановки строек и массовых сокращений сотрудников строительных организаций.



«В 2022 году на территории области введено в эксплуатацию более 2,2 миллионов кв.м жилья – это хороший результат. В планах 2023 года – ввести в эксплуатацию не менее 2 млн кв.м жилья. Мы готовы к выполнению таких показателей. Созданный задел позволяет обеспечить исполнение намеченных планов», – отметил Алексей Колмаков.



Показательным прошлый год стал в решении проблем обманутых дольщиков. Всего в 2022 году из Единого реестра проблемных объектов исключены 73 объекта Новосибирской области, из которых 31 объект – с участием дольщиков. По итогам года в эксплуатацию введены 14 долгостроев, расположенных на территории региона. Новоселье отметил 3 631 дольщик. Наиболее эффективным механизмом решения вопроса дольщиков стало взаимодействие с Фондом развития территорий. Благодаря этому сотрудничеству решаются проблемы 32 объектов региона – восемь объектов достраиваются (один дом – в г. Обь по ул. Калинина уже введен в эксплуатацию), дольщикам 24 домов выплачивается компенсация. С начала года компенсации получили 2 075 дольщиков на сумму порядка 4, 8 млрд рублей.



Среди других итогов 2022 года: ввод в эксплуатацию 34 новых объектов социальной инфраструктуры, принятие решений о реализации механизма комплексного развития территорий на пяти площадках. Наиболее масштабной и значимой является реализация территории жилой застройки микрорайона Клюквенный в Калининском районе. Площадь застройки 205,64 га с градостроительным потенциалом 1 млн кв. м жилья. Срок реализации решения – 2032 год. Также в регионе продолжается строительство крупнейших объектов инфраструктуры: кампуса мирового уровня НГУ, СКИФа, Федерального детского реабилитационного центра на 300 коек, бассейн СКА в Новосибирске.