В Новосибирской области капитально отремонтируют более 540 жилых домов

В текущем году запланирован капитальный ремонт в 541 многоквартирном доме. Для выполнения этих планов региональному оператору капремонта и организациям, накапливающим средства на спецсчетах, правительством Новосибирской области предусмотрена господдержка в размере 548 млн рублей.

«Для выполнения планов капитального ремонта многоквартирных домов в 2023 году в региональном бюджете предусмотрено 548 млн рублей. Эти средства будут направлены на компенсацию части расходов при проведении работ по капитальному ремонту. В 2023 году запланировано 719 видов работ в 541 многоквартирном доме», – отметил министр ЖКХ и энергетики Новосибирской области Денис Архипов.



Возможность получить господдержку из областного бюджета на капитальный ремонт в 2023 году имеет не только региональный оператор капитального ремонта, но и дома, накапливающие средства жильцов на специальных счетах. Это позволит значительно сократить дефицит средств региональной системы капитального ремонта, вызванный увеличением стоимости работ из-за роста цен на строительные материалы и оборудование.



МинЖКХ и энергетики региона до 1 марта 2023 года проводит отбор получателей финансовой поддержки из областного бюджета. Принять участие в отборе могут: организации, осуществляющие управление многоквартирными домами, товарищества собственников жилья, жилищные и жилищно-строительные кооперативы, а также региональный оператор капитального ремонта. Подробности проведения отбора размещены на сайте министерства.