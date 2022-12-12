Новосибирск оказался в десятке городов-миллионников с дешевыми новостройками

Эксперты составили рейтинг российских городов-миллионников по доступности нового жилья. Самая недешевая недвижимость на рынке новостроек обойдется в 65-77 тыс. руб. за квадратный метр. Такие расценки установлены в Омске, Челябинске и Волгограде, которые заняли первые места рейтинга. Это в четыре раза ниже самой высокой средней стоимости квадратного метра.

Кроме того, в пятерку лидеров попала Самара, где квадрат новостройки стоит уже 78,3 тыс., и Пермь (84,09 тыс. рублей). За ними следуют Красноярск (85,05 тыс. рублей), Ростов-на-Дону (86 тыс. рублей), Краснодар (89,5 тыс. рублей) и Нижний Новгород (97,14 тыс. рублей).

Замыкает десятку Новосибирск со стоимостью квадратного метра в 99,05 тыс. рублей. Для сравнения: в Петербурге и Москве, которые заняли последние строчки рейтинга, средняя цена составила 165,93 тыс. и 245,07 тыс. рублей соответственно.

Исследование провело агентство недвижимость «Этажи». «Очень много факторов, которые влияют на конечную стоимость квадратного метра в каждом регионе, в некоторых случаях причина в уровне покупательской способности, в других — в традиционно сложившейся цене недвижимости, в-третьих — в стоимости земельных участков и ценах на строительные материалы», — рассказал «Известиям» директор департамента продаж компании Сергей Зайцев.