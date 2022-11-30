Более 300 миллионов рублей направят Новосибирской области из федерального бюджета на расселение аварийного жилья

Одобрена заявка Новосибирской области на дополнительные средства из федерального бюджета на расселение аварийного жилья в Новосибирске, Татарске, Новосибирском районе – в этих населенных пунктах в рамках реализации этапа программы расселения аварийного жилья 2022-2023 годов планируется переселить более 2,3 тысячи человек. Заявка одобрена правлением ППК «Фонд развития территорий» в рамках национального проекта «Жилье и городская среда».

Как прокомментировал министр ЖКХ и энергетики Новосибирской области Денис Архипов, регион получит дополнительные средства, благодаря чему программа расселения аварийного жилья в 2022-2023 годах будет выполнена в полном объеме и в срок.



«Средства Фонда в объеме более 334 млн рублей планируется направить на реализацию мероприятий этапа 2022-2023 годов региональной адресной программы Новосибирской области по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в 2019–2023 годах на территории города Новосибирска, города Татарска, Барышевского сельсовета Новосибирского района. Региональная программа реализуется с целью достижения целей национального проекта «Жилье и городская среда», – отметил Денис Архипов.



В указанных населенных пунктах в рамках этапа 2022-2023 годов планируется переселить 2 322 человека из аварийного жилищного фонда общей площадью 32,06 тысячи кв. м (867 жилых помещений). Таким образом, с учетом дополнительных средств, общий объем финансирования мероприятий по переселению за счет средств Фонда, бюджета Новосибирской области и местных бюджетов составит 4,14 млрд рублей. Срок окончания переселения установлен до 31 декабря 2023 г. Всего правлением ППК «Фонд развития территорий» одобрены заявки девяти регионов на дополнительное финансирование.