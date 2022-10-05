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Насколько доступна ипотека новосибирским семьям?

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Наш регион занял в рейтинге доступности жилья в ипотеку неутешительное 40-е место по России.

pexels.com

Новосибирская область заняла лишь 40-е месте всероссийском рейтинге регионов по доступности покупки семьями жилья в ипотеку. Согласно результатам исследования РИА Новости, только 32,6% семей в нашем регионе могли взять ипотеку в 2021 году. За год доля таких семей выросла только на 0,3%. Даже в Северной столице ипотека доступна большей доле семей — 33,2%.

Аналитики отмечают: несмотря на то, что ипотечные программы становятся все более доступны россиянам, увеличение цен на жилье почти полностью нивелирует этот эффект.

Больше половине семей ипотека доступна только в шести регионах России: Коми, Ненецкий АО, ХМАО, ЯНАО, Ленинградская и Магаданская области. В СФО ипотека наиболее доступна в Кузбассе (42,4%), Красноярском крае (41,2%) и Иркутской области (40,4%). А самая недоступная в Алтайском крае (23,4%), Республиках Алтай (16,2%) и Тыва (10,4%).

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