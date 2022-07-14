Новосибирская область заняла 7 место в России по уровню развития ипотеки

По данным агентства «РИА Рейтинг», Новосибирская область заняла 7 место из 85 среди российских регионов по развитию ипотеки. Средний размер ипотечного кредита в текущем году — около 3,12 млн рублей, а количество кредитов за последний год составило 30,9 (на 1 тысячу человек экономически активного населения). Новосибирская область стала единственным регионом Сибири, который вошел в топ-10

На 19 месте расположился Красноярский край, где средний размер кредита равен 3,08 млн рублей (количество — 26,4). На 23 месте — Тува (средний размер кредита —3,31 млн рублей, количество — 24). На 32 месте — Алтайский край (средний размер кредита —2,46 млн рублей, количество — 23,1).

Следом — на 33 месте — Хакасия (2,53 млн рублей, 23). Замыкают эту же «десятку», 37 место, Кузбасс (2,59 млн рублей, 22,6) и Омская область (39 место, средний размер кредита —2,9 млн рублей, количество — 22,5).

На 46 месте расположилась Томская область (средний размер кредита —2,92 млн рублей, количество — 21,6). Республика Алтай, где средний размере кредита равен 2,33 млн рублей, а количество —14,4, замыкает рейтинг (80 место).