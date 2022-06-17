Более 3 миллиардов рублей направят на застройку Ключ-Камышенского плато

Новосибирская область получить бюджетный кредит 3,27 млрд рублей из федерального бюджета. Он будет направлен на развитие жилищного строительства. Об этом сообщает пресс-служба правительства со ссылкой на заместителя председателя правительства РФ Марата Хуснуллина.

Деньги пойдут на реализацию инфраструктурного проекта «Комплексная застройка квартала "Жилой микрорайон Ключ-Камышенский город Новосибирск"». Будет застроено 1,19 млн кв. м жилья, систем водо- и теплоснабжения, автомобильной дороги.

Ожидается, что проект будет завершен к 2030 году.