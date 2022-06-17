Более 3 миллиардов рублей направят на застройку Ключ-Камышенского плато

Планируется возвести жилье площадью около 1,2 млн квадратных метров.
Новосибирская область получить бюджетный кредит 3,27 млрд рублей из федерального бюджета. Он будет направлен на развитие жилищного строительства. Об этом сообщает пресс-служба правительства со ссылкой на заместителя председателя правительства РФ Марата Хуснуллина.
Деньги пойдут на реализацию инфраструктурного проекта «Комплексная застройка квартала "Жилой микрорайон Ключ-Камышенский город Новосибирск"». Будет застроено 1,19 млн кв. м жилья, систем водо- и теплоснабжения, автомобильной дороги.
Ожидается, что проект будет завершен к 2030 году.
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