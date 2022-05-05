Новосибирская область попала в десятку российских регионов по объему ввода жилья

По итогам прошлого года в Новосибирской области ввели 2 млн кв. м жилья. Это десятый результат в стране, следует из рейтинга Ria.ru. Золото по этому показателю — у Московской области, где за год было построено 9,3 млн кв. м. Далее следует Москва с 7,8 млн кв. м. Замыкает первую тройку Кубань с 6,2 млн кв. м жилья. Примерно по 3,4 млн квадратов построили Петербург и Ленобласть. Татарстан — 3 млн кв. м., по 2,9 млн кв. м — Башкирия и Свердловская область, 2,6 млн кв. м — Ростовская область.

При этом по объему введенного жилья на одного человека лидирует уже Ленобласть, где на одного жителя построили за год 1,7 кв. м жилплощади. А в первую десятку относительных значений из первого списка входят только три региона. Помимо Ленобласти, это также Подмосковье и Кубань. Наш регион по этому показателю занимает лишь 15-ю «строчку» с 0,7 кв. м на человека. А Москва — 27-я с 0,6 кв. м.

Если же смотреть на текущую обеспеченностю жильем в кв. м на человека, то в первой десятке из главных строителей 2021 года есть только Московская область — 24,1 кв. м на человека. Это второе место в стране. Больше только в Рязанской области — 34,2 кв. м. Новосибирская область находится по этому критерию только на 48-м месте в стране — с показателем 26,5 кв. м на человека.