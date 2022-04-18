Новосибирская «вторичка» подорожала на 3,2%

Этот показатель превышает средний по стране.
В марте средняя стоимость квадратного метра на вторичном рынке в России выросла на 3%, сообщают «Известия».
Наиболее значительный рост цен отмечен в Петербурге (3,5%), Казани (3,3%), Омске и Новосибирске (3,2%), Краснодаре (3%).
Средняя цена квадратного метра готового жилья в России составляет 90,2 тысяч рублей, что на 28,7% больше прошлогодних показателей.
Эксперты отмечают, что цены на вторичном рынке достигли максимума. При сохранении заградительных ставок они начнут откатываться назад. Особенно на те объекты, цены на которые были завышены.
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