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Новосибирская «вторичка» подорожала на 3,2%

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Этот показатель превышает средний по стране.

В марте средняя стоимость квадратного метра на вторичном рынке в России выросла на 3%, сообщают «Известия».

Наиболее значительный рост цен отмечен в Петербурге (3,5%), Казани (3,3%), Омске и Новосибирске (3,2%), Краснодаре (3%).

Средняя цена квадратного метра готового жилья в России составляет 90,2 тысяч рублей, что на 28,7% больше прошлогодних показателей.

Эксперты отмечают, что цены на вторичном рынке достигли максимума. При сохранении заградительных ставок они начнут откатываться назад. Особенно на те объекты, цены на которые были завышены.

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