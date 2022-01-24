За год в Новосибирске резко взлетела ипотека

Сумма среднего ипотечного кредита в целом по стране за 2021 год выросла на 650 тысяч рублей. В декабре 2020 года средний размер ипотечного кредита составлял 2,63 млн рублей, к ноябрю 2021 года он увеличился до 3,21 млн рублей, а по итогам декабря 2021 года — до 3,28 млн рублей. Соответственно, россияне теперь берут у банков в долг на покупку недвижимости на 25% больше, чем год назад, сообщает сервис «Кредистория».

Самое крупное увеличение среднего размера кредита в 2021 году произошло в Краснодарском крае (на 32%), где был введен мораторий на новое строительство, а также в Ставропольском крае (26%), Омской области (26%), Воронежской области (23%), Ленинградской области (23%) и Петербурге (23%). Наименьший рост — в Свердловской области (13%), Югре (14%), Башкортостане (15%), Пермском крае (15%), Хабаровском крае (16%) и Москве (16%).

В Новосибирской области рост составил 19%. А по итогам декабря средний размер ипотеки вырос до 2,97 млн рублей.

При этом стоимость квадратного метра на вторичном рынке увеличилась за год примерно на 20% (в среднем по стране). Как говорят эксперты, тому виной множество факторов: от повышения спроса на недвижимость из-за карантинных ограничений до высокого уровня инфляции и побочных эффектов программы льготной ипотеки.