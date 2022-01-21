Новосибирск назван городом с самыми маленькими в России квартирами

Последнее место в топ-10 мини-квартио заняла Тюмень, где минимальные по размерам продающиеся студии имеют площадь 17,76 кв. м, стоит такой вариант 2,3 млн (137 тыс. руб./кв. м).

Самая маленькая студия в Москве, по данным Restate.ru, имеет площадь 17,7 кв. м. Она находится в 25-этажной высотке ЖК «Сиреневый парк». Жилье рядом с национальным парком «Лосиный остров» обойдется в 7,3 млн руб.

Аналогичную московской по размерам студию, но значительно дешевле можно купить в Кемерово: в ЖК «Старт» на улице Тухачевского есть варианты площадью 17,6 кв м. Сдается новостройка через полгода, а стоит студия 1,4 млн рублей (80 тыс. руб./кв. м).

Седьмое и шестое место заняли Воронеж и Липецк, где площадь самых маленьких студий в новостройках совпадает равна 17 «квадратам». Цена — 1 млн и 1,3 млн за квартиру соответственно.

В Твери (5 место рейтинга) нашлась студия площадью 16,68 кв. м за 1,7 млн рублей, а в Новороссийске (4 место) — 15,7 кв. м.

Тройку лидеров открывает Сочи: здесь есть мини-квартира площадью 15,3 квадрата за 3,4 млн рублей (220 тыс. руб./ кв. м).

Второе место рейтинга у Петербурга, где нашлась студия 13,8 кв. м, ее цена — 5,6 млн.

Возглавляет рейтинг городов с самыми маленькими квартирами в России Новосибирск, где составители данного списка нашли квартиру площадью 13 квадратных метров, она оценена в 945 тыс. руб.