В Новосибирске за прошедший год построили больше сотни многоквартирных домов

По данным управления архитектурно-строительной инспекции мэрии Новосибирска, в 2021 году в городе построили и ввели в эксплуатацию более полутора миллионов квадратных метров жилья. Чуть более 13% – доля индивидуального и малоэтажного строительства. Остальное – многоквартирные дома. В основном в Новосибирске строят каркасные дома (72%), доля панельных – 18%, а кирпичных почти в два раза меньше – 10 %. На комплексных площадках построили 73 дома.



В целом за прошедший год сдали в эксплуатацию более 26 тысяч квартир. Больше всего – в Октябрьском районе и Центральном округе. Из общего объема построенных квартир около половины – однокомнатные и студии (48,5%) , чуть более трети – двухкомнатные (33,1%), трех- и четырех-комнатных – менее 20 % (16,2% и 2,2% соответственно).