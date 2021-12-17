Какие районы Новосибирска стали лидерами по объему продаж недвижимости?

В управлении Росреестра по Новосибирской области подвели итоги продаж квартир в новостройках по договорам долевого участия (ДДУ) в ноябре этого года. Статистика показала, что предпочтения покупателей не изменились, сообщил независимый аналитик рынка недвижимости Сергей Николаев.



«Если брать только ноябрь, то лидером по продажам стал Заельцовский район. На него пришлось 638 сделок из 2 804, или 22,75 %. По итогам предыдущих трех месяцев первое место сохранил Октябрьский район с показателем 24,53 % от общего числа ДДУ, зарегистрированных за квартал», — прокомментировал он.



По итогам продаж сентября и ноября лидером также остался Октябрьский район (1 755 ДДУ), на втором месте расположился Ленинский (там заключили 1 511 сделок). В Заельцовском районе за два месяца насчитали 1 341 ДДУ.



Доля сделок не коррелирует с численностью района или его площадью, отметил Николаев. Например, в Дзержинском районе проживает 10,8 % населения, а доля заключенных ДДУ при этом составляет всего 4 %. Для сравнения: в Заельцовском районе живут 9,24 % горожан, но доля сделок значительно больше — 18,74 %.



«Детализация регистраций по районам, которая проводится управлением Росреестра, показывает, за какой район жители Новосибирска голосуют ногами. А это самый объективный рейтинг, в том числе и работы администрации», — отмечает эксперт.



Аналитик уточняет, что в этом рейтинге не учитываются сделки по договорам купли-продажи. Если говорить о них, то больше всего продаж пришлось на Ленинский район.