Президент освободил семьи с детьми от уплаты НДФЛ при продаже жилья

Владимир Путин подписал закон, согласно которому семьи с двумя и более детьми будут освобождаться от уплаты НДФЛ от продажи недвижимости при покупке взамен более просторного жилья. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

В документе говорится, что семьи будут освобождаться от уплаты НДФЛ независимо от срока владения квартирой. Новое жилье нужно будет купить в тот же календарный год, когда было продано старое, или не позднее 30 апреля следующего года. Общая площадь новой квартиры должна быть больше площади старой, а стоимость не должна превышать 50 млн руб.

В июле Путин по итогам съезда партии «Единая Россия» дал поручение освободить семьи с двумя и более детьми от уплаты НДФЛ от продажи квартиры при покупке новой для улучшения жилищных условий. Действие закона распространится на доходы, полученные начиная с налогового периода 2021 года.

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