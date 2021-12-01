18+
  • Город
  • Недвижимость
  • News
Недвижимость

Президент освободил семьи с детьми от уплаты НДФЛ при продаже жилья

Семьи будут освобождены от НДФЛ независимо от срока владения квартирой.

Владимир Путин подписал закон, согласно которому семьи с двумя и более детьми будут освобождаться от уплаты НДФЛ от продажи недвижимости при покупке взамен более просторного жилья. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

В документе говорится, что семьи будут освобождаться от уплаты НДФЛ независимо от срока владения квартирой. Новое жилье нужно будет купить в тот же календарный год, когда было продано старое, или не позднее 30 апреля следующего года. Общая площадь новой квартиры должна быть больше площади старой, а стоимость не должна превышать 50 млн руб.

В июле Путин по итогам съезда партии «Единая Россия» дал поручение освободить семьи с двумя и более детьми от уплаты НДФЛ от продажи квартиры при покупке новой для улучшения жилищных условий. Действие закона распространится на доходы, полученные начиная с налогового периода 2021 года.

Комментарии (0)

Авторизуйтесь

чтобы оставить комментарий.

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения редакции.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь с on-line редакцией: news@sobaka.ru

18+
Выберите свой город:
Ваш город
Новосибирск?
Выберите проект: