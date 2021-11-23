Ипотека в Новосибирской области выросла на полмиллиона за год

По России средний размер ипотечного кредита на октябрь составил 3 млн 35 тыс. рублей, следует из проведенного Объединенным Кредитным Бюро (ОКБ) анализа 95% выданных в России кредитов на покупку недвижимости.

За год заемщики стали брать долг на 465 тысяч больше, рост составил 18%.

Больше всего сумма средней ипотеки выросла в Петербурге (с 3,47 до 4,44 млн рублей) и на Кубани (с 2,18 до 3,11 млн рублей) — в обоих случаях почти на миллион рублей. В Москве рост превысил 800 тысяч — средняя сумма ипотеки прыгнула с 5,34 до 6,17 млн рублей.

Если год назад средняя сумма ипотеки превышала 3 млн рублей только в четырех регионах (Москва, Помосковье, Петербург и Приморье), то теперь таких регионов уже восемь — за эту отметку шагнули Ленинградская область, Хабаровский край, Югра и Кубань.

Следом за первой восьмеркой идет Новосибирская область со средней суммой в 2,81 млн рублей. За год сумма выросла почти на полмиллиона рублей, или на 21%.