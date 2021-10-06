Строители начали монтировать технологическую плиту в основании ледового корта будущего ЛДС

По словам министра строительства Новосибирской области Ивана Шмидта, сначала будет обустроен ледовый корт тренировочной арены размером шестьдесят на тридцать метров, затем такая же технология будет использована для большой арены аналогичных габаритов.

Устройство основания ледового корта с трубами хладоснабжения – первый, но очень важный этап создания ледового поля, это основа технологического процесса намораживания льда и последующего поддержания температуры и толщины ледового покрытия. В системе одновременно будет циркулировать более тридцати четырех тысяч литров хладагента. Для новосибирской арены будет использовано оборудование российского производства, которое соответствует всем стандартам качества и экологической безопасности.

Иван Шмидт Министр строительства Новосибирской области «Сегодня мы активно наращиваем темпы строительства новой ледовой арены. На объекте работает более пятисот человек, планируем увеличить это число до семисот. Параллельно работы ведутся по нескольким фронтам: монтируются металлоконструкции, на которые наносится огнезащита, устраивается профлист на кровле основной арены, заливаются монолитные гребенки и лестницы, монтируются металлические конструкции фасада основной арены, обустраиваются полы, продолжается работа с системами отопления, вентиляции, водоснабжения. Для решения основной задачи – закрытия теплового корпуса спортивного сооружения – продолжается монтаж оборудования ИТП, покрытие кровель малой арены, остекление фасадов».

Как пояснил генеральный подрядчик строительства, директор по строительству ООО «ЭлинАльфа» Денис Синюк, сейчас совместно с министерством строительства Новосибирской области ведется большая работа по запуску временного теплоснабжения, продолжаются работы по обустройству инженерных сетей.