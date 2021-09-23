Новосибирский центр волейбола назван одним из лучших в общероссийском конкурсе «Проектный Олимп»

За звание лучших боролись тридцать семь проектов из двадцати регионов России. Волейбольная арена «Локомотив» в итоге заняла второе место в категории «Мегапроект».
По словам министра строительства Новосибирской области Ивана Шмидта, высокие позиции в крупном федеральном конкурсе – признание эффективности системы, примененной при строительстве регионального волейбольного центра – проектного управления.
Иван Шмидт
Министр строительства Новосибирской области
«Региональный центр волейбола – один из крупнейших инфраструктурных объектов, построенных в регионе за последнее время. Проект сложный в реализации, который потребовал максимального сосредоточения усилий всех причастных структур – Правительства Новосибирской области, контролирующих органов, ресурсоснабжающих организаций. Обеспечить такую консолидацию нам удалось благодаря успешному применению принципов и подходов проектного управления. Это способствовало оперативности и слаженности в принятии решений».
Напомним, волейбольный центр в Новосибирске построен в рамках регионального проекта «Спорт – норма жизни» нацпроекта «Демография». Уникальный спорткомплекс введен в эксплуатацию в сентябре 2020 года. Комплекс способен вмещать одновременно более 5,5 тысяч зрителей.
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