Новосибирский центр волейбола назван одним из лучших в общероссийском конкурсе «Проектный Олимп»

Министр строительства Новосибирской области

«Региональный центр волейбола – один из крупнейших инфраструктурных объектов, построенных в регионе за последнее время. Проект сложный в реализации, который потребовал максимального сосредоточения усилий всех причастных структур – Правительства Новосибирской области, контролирующих органов, ресурсоснабжающих организаций. Обеспечить такую консолидацию нам удалось благодаря успешному применению принципов и подходов проектного управления. Это способствовало оперативности и слаженности в принятии решений».