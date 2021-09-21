Более трети площади нового жилья в Новосибирской области — результат индивидуального строительства

По словам министра строительства Новосибирской области Ивана Шмидта, в планах 2021 года – обеспечить ввод в эксплуатацию не менее 1 млн 680 тысяч квадратных метров жилья.

«Традиционно к концу года идет активный процесс сдачи жилых домов, поэтому у нас нет сомнений, что установленные показатели будут выполнены в полном объеме. Тем более, что у нас есть инструменты, которые помогают контролировать ситуацию, а также мотивировать районы области выполнять планы. Во-первых, продолжается действие льготной ипотеки под 6,5 %, объявленной Президентом РФ, во-вторых, сейчас мы "раскручиваем" сельскую ипотеку, по которой приобрести жилье можно будет под 2,7 %. Безусловно, данные программы – хороший стимул для развития жилищного строительства (ИЖС)», – отметил министр строительства Иван Шмидт.

Среди введенного жилья преобладают многоквартирные дома – 701,8 кв. м, это 63%, остальные 37 % – индивидуальное жилищное строительство.

Кроме того, готовятся к вводу в эксплуатацию новые объекты социальной инфраструктуры. В этом году в регионе планируется сдать 46 объектов – это двенадцать образовательных учреждений – школ и детских садов, два спорткомплекса, два дома культуры и тридцать объектов здравоохранения.