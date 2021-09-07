Основной сектор нового ЛДС в Новосибирске начали закрывать уникальными витражами

Строители многофункциональной ледовой арены приступили к установке витражей на основной арене, на двух малых аренах витражные системы уже смонтированы. Всего предстоит обустроить более одиннадцати тысяч квадратных метров витражей. Сейчас устанавливается алюминиевый каркас конструкции, затем будут монтироваться стеклопакеты, в которых будет использован стемалит – специальное термически закаленное стекло, которое обеспечит надежность и безопасность конструкции. Кроме того, по проекту стекла будут разных оттенков.