Основной сектор нового ЛДС в Новосибирске начали закрывать уникальными витражами

Делают эти уникальные витражи тоже в Новосибирске — их производит компания «Несущие системы».
Строители многофункциональной ледовой арены приступили к установке витражей на основной арене, на двух малых аренах витражные системы уже смонтированы. Всего предстоит обустроить более одиннадцати тысяч квадратных метров витражей. Сейчас устанавливается алюминиевый каркас конструкции, затем будут монтироваться стеклопакеты, в которых будет использован стемалит – специальное термически закаленное стекло, которое обеспечит надежность и безопасность конструкции. Кроме того, по проекту стекла будут разных оттенков.
«Несущие системы» и их витражи хорошо известны не только в Новосибирске, но и за его пределами, благодаря таким проектам, как «Бутон» и «Льдина» на Красном проспекте, Биотехнопарк в Кольцово, витражи на московских объектах — стадионе «Спартак», в парке «Зарядье» и многих других.
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