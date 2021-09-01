В два раза увеличить темпы строительства школ в НСО планируют власти региона в 2022 году

дело в том, что рост числа учащихся в школах Новосибирской области существенно опережает темпы ввода новых общеобразовательных организаций. Наиболее острой остается проблема второй смены — так в прошлом 2020-2021 учебном году 76% школ в Новосибирске работали в двухсменном режиме.

В 2019 году губернатор Новосибирской области Андрей Травников уже заявлял, что области требуется дополнительное финансирование на строительство школ по нацпроекту «Образование». На тот момент дефицит мест в школах региона по его словам составлял около пяти тысяч мест.