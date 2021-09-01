В два раза увеличить темпы строительства школ в НСО планируют власти региона в 2022 году

На сегодня у региона есть потребность в строительстве еще как минимум пятнадцати объектов проектной мощностью не менее пятнадцати тысяч мест до конца 2024 года.
дело в том, что рост числа учащихся в школах Новосибирской области существенно опережает темпы ввода новых общеобразовательных организаций. Наиболее острой остается проблема второй смены — так в прошлом 2020-2021 учебном году 76% школ в Новосибирске работали в двухсменном режиме.
В 2019 году губернатор Новосибирской области Андрей Травников уже заявлял, что области требуется дополнительное финансирование на строительство школ по нацпроекту «Образование». На тот момент дефицит мест в школах региона по его словам составлял около пяти тысяч мест.
Андрей Травников
Губернатор Новосибирской области
«Что касается проблемы школьных мест — всем понятно, что и сегодняшнего объема строительства школ не хватает на то, чтобы закрыть дефицит мест в быстрорастущих микрорайонах. Для решения этой остросоциальной проблемы темпы надо увеличить двукратно. Правительство Новосибирской области старается участвовать во всех профильных программах, привлекать ресурсы федерального бюджета. В этом году мы активно стартуем в новой программе, которую реализует правительство РФ совместно со Внешэкономбанком. Это программа строительства школ на условиях концессии. Таким образом, на территории Новосибирской области будут реализовываться сразу две федеральные программы: строительство по госзаказу в рамках нацпроекта, и вторая — строительство совместно с ВЭБ. Это позволит нам уже в следующем году вдвое увеличить число вводимых школ по сравнению с нынешними темпами».
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