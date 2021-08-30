Итоги туристического лета: Новосибирская область — не юг России, но спрос есть

Предсказуемо, чаще всего туристическим жильем интересовались на юге России – наибольшей популярностью у Россиян пользовались традиционные туристические регионы: Краснодарский край, Крым, а также Ставрополье и Дагестан. Их совместный спрос составил 38,1% от общего числа запросов. Наиболее востребованным из лидеров оказался этим летом Краснодарский край — 18,9% от общего спроса. На долю Крыма пришлось 11,1%. Третьим по популярности среди путешествующих по России стал Санкт-Петербург, за которым следуют Московская область, Москва и Татарстан. На долю Новосибирской области пришлось 2,2% от общего спроса.

Самый высокий спрос на посуточную аренду загородной недвижимости этим летом наблюдался в Краснодарском крае и Крыму – по 17,3% от общего спроса. В Московской области – 4,6%, в Челябинской – 3,8%, в Дагестане – 3,7% и в Алтайском крае – 3,1%.

Наибольший спрос на краткосрочную аренду квартир этим летом был зафиксирован в Краснодарском крае – 12% от общего спроса. В Крыму – 7,5%, в Татарстане – 6,6%, в Санкт-Петербурге и в Москве – по 6% и 4,7% соответственно. Регион с самым большим выбором квартир — тоже Краснодарский край, здесь находится 17,9% от общего количества сдаваемых квартир в стране. В Крыму — 10,4%, в Москве — 5,6%, в Санкт-Петербурге – 5,1%, и в Московской области – 4,1%.