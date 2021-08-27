На строительстве нового ЛДС вовсю закрывают тепловой контур

По словам министра строительства Новосибирской области Ивана Шмидта, монтаж кровли спортивного сооружения – важнейший этап комплекса работ по созданию теплового контура здания. На финальной стадии находится монтаж ферм-покрытия крыши основной арены, теперь строителям предстоит обустроить кровлю площадью около семнадцати тысяч квадратных метров. Материалы для этого подготовлены, основная часть профлиста уже находится на объекте. На малых аренах профлист и подсистема смонтированы полностью. Параллельно для закрытия теплового контура ведется монтаж витражей основной арены ЛДС.

Кроме того, строители продолжают монтаж металлоконструкций на объекте и нанесение огнезащиты на металлоконструкции купола арены. Также выполняются работы по системам вентиляции, водоснабжения и канализации, наружного водопровода.