В Новосибирской области построят новую инфекционную больницу

С инициативой строительства новой больницы губернатор Новосибирской области Андрей Травников обращался в правительство и государственную думу Российской Федерации. Предложение главы региона получило поддержку со стороны правительства – в постановление о принятии федерального бюджета на 2021-2023 гг. была внесена рекомендация о выделении средств на строительство медицинского учреждения.

Инициативу главы региона поддержал первый зампред госдумы Александр Жуков. Он отметил, что расположение инфекционной больницы в самом центре мегаполиса в корпусах, которым больше ста лет, абсолютно недопустимо. «Город крайне нуждается в новой инфекционной больнице. Часть расходов берет на себя правительство Новосибирской области, часть – застройщик, но большую часть необходимо привлечь из федерального бюджета. Не сомневаюсь, что эту задачу мы решим, и как можно быстрее. Все это – в рамках большой государственной программы по борьбе с инфекционными заболеваниями. COVID-19 мы переживем, но есть другие виды заболеваний, и их необходимо лечить на качественном новом оборудовании, в современной больнице».

Андрей Травников подчеркнул, что типовой проект использовать при постройке многопрофильной инфекционной больницы было невозможно.

Андрей Травников Губернатор Новосибирской области «Это – не моногоспиталь для больных с одним диагнозом, тем же коронавирусом. В этой больнице могут одновременно находится пациенты с двадцатью и более различными нозологиями. Поэтому пришлось разрабатывать индивидуальный проект».

Предполагается, что Городская инфекционная клиническая больница №1 переедет в современный имущественный комплекс. Больницу, отвечающую всем вызовам времени и готовую к приему пациентов с территории всей Новосибирской области, предполагается возвести вблизи города Новосибирска – в поселке Садовый. Больница рассчитана на 504 койко-места, ее общая площадь составит около 35 тыс. кв. м. В составе комплекса планируется шеть лечебных отделений, отделения функциональной диагностики, реанимации, интенсивной терапии, рентгенологическое отделение, а также четыре лаборатории, оперблок в комплексе с родовым отделением. Медицинское учреждение будет оснащено современным высокотехнологичным оборудованием. Объект будет оборудован вертолетной площадкой для санитарной авиации, что позволит принимать пациентов из отдаленных районов области. Ориентировочная стоимость проекта оценивается в 4,6 млрд рублей. 3 млрд планируется привлечь из средств федерального бюджета.

Реализация проекта предполагает заключение соглашения о государственно-частном партнерстве (ГЧП). Инициатором строительства выступает инвестиционно-строительный холдинг «К1». Проект будет осуществлен совместно с АО «Газпромбанк». Уже в четвертом квартале 2022 планируется введение больницы в эксплуатацию.