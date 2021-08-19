Новосибирск оказался в пятерке городов с быстрой продажей недвижимости

Аналитический компании 2ГИС составили рейтинг по активности продаж недвижимости в российских городах. Исследование проводилось с 1 августа 2020 года по конец июля текущего года на основе данных двух крупных сервисов недвижимости — ЦИАН и ДомКлик.

Согласно полученным результатам столица Сибири вошла в топ-5 городов, где объявления о продаже недвижимости живут недолго. В среднем, чтобы продать квартиру в Новосибирске, уйдет 22 дня. Аналогичный результат в Петербурге. А быстрее всего квартиры покупают в Краснодаре. На втором месте расположился Омск, где на продажу недвижимости уйдет 19 дней, на третьем Москва (21 день).