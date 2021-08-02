Новосибирцам рассказали, где в городе дешевле всего арендовать жилье

Районы с самым бюджетным арендным жильем назвали в Новосибирске. По данным на июнь 2021 года, на первом месте оказался Первомайский район: здесь за съем однокомнатной квартиры в среднем предлагают платить 11,9 тысячи рублей. В Кировском районе средняя цена за аренду 13,7 тысячи рублей, в Калининском – 15,1 тысячи рублей, пишет издание РБК со ссылкой на аналитиков сервиса ЦИАН.

По городу средняя стоимость аренды квартиры в июне не изменилась по сравнению с показателем прошлого года и составила 16,7 тысячи рублей. Больше всего за временное проживание просят собственники в Центральном районе мегаполиса – 21,1 тысячи рублей, в Железнодорожном районе – 20 тысяч рублей, в Заельцовском – 18,7 тысячи рублей.

За год ставка аренды однокомнатной квартиры выросла в пяти районах Новосибирска – Центральном, Железнодорожном, Заельцовском, Октябрьском и Ленинском. Во всех остальных районах этот показатель снизился от 0,6% до 7%. За первое полугодие 2021 года средняя ставка аренды одно- и двухкомнатных квартир снизилась на 1,6% и 6,2% соответственно.



