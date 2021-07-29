Новосибирск стал лидером среди городов СФО по объему жилищного строительства

Актуальную информацию о количестве жилищной застройки предоставил Новосибирскстат. Согласно данным ведомства, за первое полугодие 2021 года в нашем регионе ввели в эксплуатацию 738 000 кв. метров общей площади жилых помещений. Отмечается, что это на 18,3% больше, чем за аналогичный период в прошлом году.

Отметим, что площадь жилых помещений в построенных индивидуальными застройщиками жилых домах составила 247 000 кв. метров. Это более 33% от общего объема введенного жилья.

На втором месте по количеству жилой застройки среди регионов СФО оказалась Иркутская область, там ввели в эксплуатацию 583 000 кв. метров жилой площади. На третьем месте— Красноярский край, где ввели в эксплуатацию 458 000 кв. метров.

В целом по Сибири на долю Новосибирска и области в период с января по июнь 2021 года пришлось около четверти всего введенного жилья, прокомментировали в ведомстве.