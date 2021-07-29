Российские молодожены смогут расписываться на дому

Минюст РФ разрешил регистрировать браки на дому, а также в медучреждениях. Соответствующий документ опубликован на портале правовой информации. «Основанием для выполнения административной процедуры проведения государственной регистрации заключения брака с выездом на дом, в медицинскую или иную организацию в присутствии лиц, вступающих в брак, являются особые обстоятельства, указанные в заявлении заявителей», — говорится в тексте приказа. К таким обстоятельствам можно отнести беременность, рождение ребенка или непосредственную угрозу жизни невесты или жениха.

В документе отмечено, что специалист может отказать заявителям, при этом он должен уведомить их в письменной форме. В случае одобрения, процедура продлиться не более 150 минут и будет проходить таким же образом, как и в помещении ЗАГСа.