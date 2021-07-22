Ипотечное кредитование в Новосибирской области демонстрирует взрывной рост

В нашем регионе наблюдается интенсивный рост ипотечных сделок. В первом полугодии их число увеличилось более чем на 60% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщила руководитель регионального управления Росреестра Светлана Рягузова на встрече с журналистами.

«Наблюдается рост количества совершенных действий по регистрации всех объектов недвижимости. Цифры практически феноменальные: на 42% увеличилось количество сделок за 2021 год по сравнению с аналогичным периодом 2020 года. Значительно увеличилось количество ипотек и количество долевых договоров участия в строительстве», – отметила эксперт.

Количество ипотечных кредитов за первое полугодие по сравнению с прошлым годом увеличилось с 31,7 тысячи до 51,2 тысячи, или на 61%.

В начале пандемии на рынке недвижимости активность спала. Летом прошлого года показатели начали расти. Этому способствовала программа льготного ипотечного кредитования. Кроме того, по словам госпожи Рягузовой, новосибирцы стали тратить на недвижимость средства, которые были отложены на отдых. Эксперт добавила, что по числу ипотечных сделок Новосибирск занимает первое место в Сибири и третье – в целом по стране.