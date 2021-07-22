Средняя стоимость квадратного метра в новосибирских новостройках выросла почти на 21%

Цена одного квадратного метра в новостройках нашего города в первом полугодии 2021 года в среднем составила 86,2 тысячи рублей. Это на 20,8% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщает РБК-Новосибирск со ссылкой на аналитический центр ЦИАН.

За период с января по июнь 2021 года средняя цена квадратного метра в Советском районе выросла на 41,8%. Этот показатель – самый большой по городу. Тем не менее, стоимость одного квадратного метра в Советском районе стала самой низкой в Новосибирске и составила — 65,1 тысячи рублей.

В новостройках Железнодорожного района, напротив, наблюдалось падение цены на 0,3%. Однако цена одного квадратного метра превысила среднюю стоимость по мегаполису. Она составила 108,6 тысяч рублей.