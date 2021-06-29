Двушка за восемь лет – именно столько в среднем копят новосибирцы на покупку жилья

«РИА Новости» опубликовали рейтинг регионов по доступности приобретения жилья. Согласно результатам исследования, в первом квартале 2021 года российской семье с одним ребенком придется копить на двухкомнатную квартиру со вторичного рынка в среднем минимум 4,7 лет (против 4,6 в 2020 году).

В наиболее выигрышном положении оказались жители Ямало-Ненецкого автономного округа: для покупки новой квартиры им нужно копить деньги всего год. Последнее место в рейтинге занял Севастополь. Семьям из города-героя для покупки квартиры нужно «затянуть пояса» на 15,9 лет.

Новосибирская область занимает 54 из 82 мест в топе субъектов России по доступности покупки жилья. Семья из нашего региона для приобретения двухкомнатной квартиры площадью 60 кв. м будет откладывать деньги восемь лет, считают эксперты агентства.