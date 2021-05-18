Квартиры маленькие, цены большие. Новосибирские однушки названы одними из самых дорогих по стране

Эксперты рынка недвижимости назвали крупные города России, где можно приобрести однокомнатную квартиру в пределах 1,5 миллионов рублей. В Сибири это – Бийск, Новокузнецк, Прокопьевск, Норильск, сообщает консалтинговая группа SRG.

В диапазоне от 1,5 до 2 миллионов рублей однушки продаются в Кемерово, Барнауле, Омске, Томске, Братске. По данным исследования, 2-2,5 миллиона рублей однушки в среднем стоят в Улан-Удэ, Красноярске и Чите.

В нашем городе средний чек на однокомнатную квартиру – 2,5-3 миллиона рублей. В этой же ценовой категории продаются квартиры в Белгороде, Нижневартовске, Уфе, Иркутске, Туле, Северодвинске, Тюмени, Калининграде, Новороссийске, Нижнем Новгороде.

За однушку в Екатеринбурге, Хабаровске, Казани в среднем придется отдать 3-3,5 миллиона рублей. Чтобы приобрести квартиру в Сочи или Санкт-Петербурге нужно иметь сумму в 5-5,5 миллиона рублей, в Москве – 9,2 миллиона.