Теперь за долги могут забрать единственную жилплощадь. Таково решение конституционного суда

Конституционный суд (КС) России постановил, что нормы Гражданского процессуального кодекса и закона о несостоятельности (банкротстве), позволяющие при ряде условий обращать взыскание на единственное жилье гражданина-должника, не противоречат Конституции. Об этом говорится в постановлении КС, опубликованном на его официальном сайте.

Рассмотрение дела инициировал житель Калужской области Иван Ревков, который еще более 20 лет назад одолжил деньги знакомой, которая этот долг не вернула. Истец не смог добиться взыскания долга через суд. При этом с учетом индексации размер задолженности достиг четырех миллионов рублей, а сама знакомая приобрела квартиру площадью свыше 110 квадратов и признала себя банкротом. Господин Ревков требовал продать квартиру, но суды его иски отклонили на основании положений ГПК, запрещающих обращать взыскание на единственное жилье должника и его родственников.

Судьи КС напомнили о существовании положения, согласно которым запрет на взыскание единственного жилья распространяется только на «разумно достаточную» жилплощадь. При этом нормы ГПК должны были изменить с тем, чтобы урегулировать «пределы действия имущественного (исполнительского) иммунитета применительно к жилому помещению».