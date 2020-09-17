ВТБ протестирует в Новосибирской области онлайн-рефинансирование ипотеки

В тестовом режиме онлайн-рефинансирование проходит в 11 регионах России, но до конца года его планируют запустить по всей стране. На данный момент им воспользовались более 200 клиентов.

Заявку на рефинансирование можно подать онлайн через сайт. На сделке заёмщик получает электронную подпись, которой удаленно подпишет документы, после чего сотрудник ВТБ направит их на регистрацию. Пока требуется один визит в офис банка, но в перспективе сделка будет оформляться полностью дистанционно.