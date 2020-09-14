Правительство Новосибирской области заверило, что не забыло про обманутых дольщиков «Новомарусино»

Дольщики ЖК встали с плакатами во время полумарафона Александра Раевича из-за того, что наблюдательный совет ППК «Фонда» перенес рассмотрение их вопроса на следующий год.В середине июля Арбитражный суд признал застройщика «Доступное жилье» неспособным нести обязательства, взятые на себя перед инвесторами «Новомарусино».

Заместитель министра строительства Новосибирской области Алексей Колмаков прокомментировал ситуацию и заверил, что о людях не забыли. «Дольщики «Новомарусино» стоят первыми на очереди по решению их проблемы через механизм ППК «Фонд». Правительство Новосибирской области уже направило соответствующее ходатайство. Теперь ситуация зависит от внешнего арбитражного управляющего, который должен как можно скорее сформировать реестр дольщиков в порядке, установленном законодательством», — объяснил он.