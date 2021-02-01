Главный в регионе: Андрей Травников отмечает свое 50-летие

1 февраля губернатор Новосибирской области Андрей Травников отмечает большой юбилей: ему исполняется пятьдесят лет. Губернатор рассказал, что специально ко дню рождения не готовится: «Собираемся с близкими родственниками за праздничным столом. И если это можно назвать традицией, стараюсь пораньше сбежать с работы, потому что в этот день из-за огромного числа звонков серьезно заняться чем-либо невозможно». Глава региона отметил, что считает сибирский период своей жизни и карьерного пути самым интересным и надеется, что этот этап продлиться подольше. Что касается солидного возраста, то господин Травников относится к нему философски. «Восприятие каждого возраста с годами меняется. Тридцать лет назад пятидесятилетние мне казались чуть ли не древними стариками, а сегодня я чувствую себя вполне молодым, полным сил, готовым свернуть горы», – поделился губернатор.

Фото: инстаграм Андрея Травникова