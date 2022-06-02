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Какие интернет-ресурсы наиболее востребованы у новосибирских дачников?

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Рассказываем, где жители нашего региона чаще всего ищут полезную информацию по садоводству.

Данные МегаФон подтверждают, что с каждым годом все больше жителей Новосибирской области отдают предпочтение загородному отдыху и раньше открывают дачный сезон. В апреле-мае этого года число активных пользователей услуг МегаФона в садоводческих локациях на 65% превысило показатели за аналогичный период 2021 года. Значительно выросло и потребление мобильного трафика: в 2 раза в сравнении с прошлым годом и в полтора раза по сравнению с весной 2020 года.

Самыми активными оказались жители СНТ «Проектировщик», они пользуются передачей данных на 20% больше, чем среднестатистические жители Новосибирска. Интенсивность интернет-серфинга подтверждает, что современные дачники занимаются не только прополкой грядок и посадкой картошки.

Самым востребованным сервисом в пригороде остается YouTube, на который приходится 42% скачанного трафика. Именно здесь садоводы и огородники чаще всего ищут полезные видеосоветы. На втором месте – сервис коротких видеороликов TikTok (16%), что свидетельствует о том, что немало времени на дачах проводят представителей младших поколений. Третья в списке самых популярных площадок – социальная сеть «ВКонтакте» (15%). Также значительная доля трафика (16%) в совокупности, приходится на онлайн-кинотеатры.

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