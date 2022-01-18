Убитое время, зависть к блогерам и триггерящие комментарии – какие отношения сложились у россиян с соцсетями?

Сервис онлайн-психотерапии Zigmund.Online, платформа по работе с блогерами Perfluence и аналитическое агентство ResearchMe провели исследование и выяснили, что треть россиян испытывают сильную зависимость от социальных сетей. Кроме того, каждый десятый пользователь соцсетей признался, что завидует блогерам и популярным людям в сети.

В масштабном опросе приняли участие более 5 тысяч респондентов по всей России с 18 до 55 лет. Исследование показало, что треть россиян проводят в социальных сетях до трех часов в день, при этом большая часть из них — мужчины. Не менее 5 часов в день проводят 26% респондентов. Около 12% россиян круглосуточно проводят время в сети. Только 8% опрошенных проводят в соцсетях не более 30 минут в день.

Почти половина россиян (49%) в ходе исследования поделились, что испытывает негативные чувства из-за соцсетей. Так, четверть опрошенных (26%) переживают из-за негативных комментариев, а 22% чувствуют тревогу от просмотра контента в интернете.

Большинство респондентов (41%), на вопрос, для чего они используют соцсети ответили, что это помогает им быть в курсе новостей о друзьях и родственниках. Для знакомств и общения сидят в интернете 38% опрошенных, для получения новых знаний и навыков — 29%. Почти треть (35%) россиян отметили, что социальные сети помогают им «убить» время, а 12% используют соцсети для того, чтобы следить за понравившимся человеком, блогерами и другими известными персонами.