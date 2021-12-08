Какие соцсети больше всего котируются у новосибирцев?

За 2021 совокупный объем мобильного интернет-трафика в соцсетях удвоился. В нашем регионе рейтинг соцсетей совпадает с общероссийскими данными. Первое место занимает Instagram, на него приходится 32% трафика. Вконтакте пока удерживает второе место с долей 29%, но его стремительно догоняет TikTok – 26%. На четвертом и пятом местах находятся Одноклассники и Facebook, на которые пользователи расходуют 10% и 4% мобильных данных соответственно.

Наиболее высокий показатель прироста продемонстрировал TikTok. В 2021 году мобильный интернет-трафик на платформе в целом по стране увеличился более чем в два раза, а в Новосибирской области – в три раза. Специалисты МегаФона объясняют повышенный интерес к TikTok общим трендом на рост популярности коротких видео. Показатели в Instagram подтверждают оценки экспертов. После запуска раздела коротких видео Reels трафик в соцсети вырос на 53%.

По данным специалистов МегаФона, в среднем один российский пользователь Instagram расходует 197 Мб интернет-трафика в сутки, для ВКонтакте этот показатель составляет 107 Мб, для TikTok – 225 Мб.