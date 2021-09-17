В новосибирском МФЦ оформили первый загранпаспорт с помощью криптобиокабины

Как сообщили в минэкономразвития региона, в криптобиокабине, расположенной в филиале МФЦ «Зыряновский» заявители могут оформить биометрический загранпаспорт в удобное для них время по режиму работы центра.

Следуя голосовым инструкциям и подсказкам на экране монитора, заявитель самостоятельно сканирует отпечатки пальцев и делает цифровое фото, а также сканирует все необходимые документы. При необходимости сотрудники МФЦ оказывают помощь в получении услуги.

Для оформления документа, удостоверяющего личность за рубежом, потребуется оплатить госпошлину, перечислить денежные средства можно с помощью специальных терминалов в зале или иным удобным способом.

До конца текущего года получение загранпаспорта нового образца с помощью криптобиокабин также станет доступно в филиалах МФЦ в Бердске и Искитиме.

Напомним, программно-технический комплекс «Криптобиокабина» – это цифровое решение для подачи гражданином биометрических данных. Кабина оснащена цифровой фотокамерой, сканерами для отпечатков пальцев и документов.